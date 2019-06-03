Beşiktaş
'ta metruk bir binanın çökme tehlikesi: Cadde yaya ve araç trafik kapatıldı
İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş
'ta metruk bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Olay, saat 22.40 sularında Beşiktaş Yıldız Mahallesi
Asariye Caddesinde sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde bulunan metruk bir binanın çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri binada yaptıkları incelemenin ardından polis ve Beşiktaş Belediyesi
'ne ait zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Binayla ilgili son durumu ise ekiplerin yapacakları incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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