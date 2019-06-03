03.06.2019 23:47
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Beşiktaş'ta metruk bir binanın çökme tehlikesi: Cadde yaya ve araç trafik kapatıldı

Beşiktaş'ta metruk bir binanın çökme tehlikesi: Cadde yaya ve araç trafik kapatıldıİSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta metruk bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.

Beşiktaş'ta metruk bir binanın çökme tehlikesi: Cadde yaya ve araç trafik kapatıldı
İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta metruk bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.
Olay, saat 22.40 sularında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesinde sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde bulunan metruk bir binanın çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada yaptıkları incelemenin ardından polis ve Beşiktaş Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Binayla ilgili son durumu ise ekiplerin yapacakları incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Beşiktaş'ta metruk bir binanın çökme tehlikesi: Cadde yaya ve araç trafik kapatıldı
Kaynak: İHA
Polis, İtfaiye, İstanbul Beşiktaş, Beşiktaş, 3. Sayfa

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