BEŞİKTAŞ'TA MEYDANLAR VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri nedeniyle yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş 'ta meydanlar boş kaldı.

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uyarıların ardından İstanbullular evlerinde kalmayı tercih etti. İstanbul'un yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş Meydanı'nın da boş kaldığı görüldü. İşe gidenlerin ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü.

Beşiktaş İskelesine yanaşan vapurdakilerin inmek için bekledikleri sırada aralarına mesafe koymaları da kameralara yansıdı. Maske takmayarak yolculuk eden vatandaşlardan birinin vapurdan indiği sırada basın mensuplarına 'maske takın' uyarısında bulunması ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Beşiktaş İskeleden detay

-Motordan inen vatandaşlar

-Boş kalan meydanlar ve yollardan detay

-Güvercinleri besleyen hayvansever

-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: DHA