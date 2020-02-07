Beşiktaş'ta miniklere çevre ve geri dönüşüm eğitimi verildi

BEŞİKTAŞ Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik çevre ve geri dönüşüm eğitimi düzenledi. Ulus MEF okulunda gerçekleşen eğitimde çevresel atıklar konusunda öncü olan Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri konuşma yaparak miniklere daha temiz bir çevre için neler yapılması gerektiğini anlattı.

MİNİK ÖĞRENCİLER ATIK KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Beşiktaş Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ulus MEF okulunda ilkokul öğrencilerine çevre ve geri dönüşüm eğitimi verdi. Etkinliğe ÇEVKO Vakfı, DEHA biodizel, TAP derneği, AJ İnternational gibi çevre konusunda duyarlı sivil toplum kuruluşları katılarak minikleri ambalaj atığı, atık yağlar, atık piller ve tekstil atıkları konusunda bilgilendirdi.

"GELECEK SİZSİNİZ"

Beşiktaş Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Azem Dursun yaptığı konuşmada MEF okullarının çevre konusunda duyarlılığından ötürü teşekkür etti ve sözlerini şöyle devam etti: "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın sevgi ve selamlarını iletiyorum. Sizler şu anda kendi geleceğinize sahip çıkma konusunda bir fidanın can suyu, denizdeki bir canlının kahramanı biz yetişkinlerin de örnek alacağı insanlar olmanız gerekiyor. Ağır bir sorumluluk belki biz de bu ağır sorumluluğu siz kendi geleceğinize sahip çıkarken elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışacağız. Ama gelecek sizin."

ÇEVKO Vakfı adına konuşma yapan, Murat İnanç Ambalaj Atığı konusunda minik öğrencilere bilgi verdi. Geri dönüşümün aşamalarını anlatan İnanç, kullanıldıktan sonra her şeyin çöp olmadığını vurguladı. Yapılan konuşmaların ardından çevre ve geri dönüşüm eğitimi öğrencilerin konuşmacılara takdim ettiği hediye ile sona erdi.