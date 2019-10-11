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Beşiktaş'ta mke ankaragücü hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

11.10.2019 19:21Beşiktaş'ta mke ankaragücü hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik ve kondisyon ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda, dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou katılmadı.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.



MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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