Beşiktaş'ta Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

15 Kasım 2018 Perşembe 13:38



15 Kasım 2018 Perşembe 13:38

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirildi.Antrenmana, milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın katılmadı.Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.