Beşiktaş'ta Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş Futbol
Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş
'in yardımcıları yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmana, milli takımlarda bulunan Adem Ljajic
, Atiba Hutchinson
, Cyle Larin, Domagoj Vida
, Pepe, Ryan Babel
, Gary Medel
, Enzo Roco
, Oğuzhan Özyakup
ve Güven Yalçın katılmadı.
İdmanda oyuncular, ısınma ve istasyon koşularının ardından açma germe hareketleri yaptı. Pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun ile kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada taktik maç sonrası şut idmanıyla sona erdi.
Çalışmada, Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'ndan Mehmet Yılmaz
, Oğuzhan Aydoğan
, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal
Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz
da yer aldı.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşılaşması hazırlıklarına, yarın İstanbulspor
ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı özel maçla devam edecek.
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