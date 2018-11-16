16 Kasım 2018, 14:01
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Beşiktaş'ta Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın katılmadı.

İdmanda oyuncular, ısınma ve istasyon koşularının ardından açma germe hareketleri yaptı. Pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun ile kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada taktik maç sonrası şut idmanıyla sona erdi.

Çalışmada, Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'ndan Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz da yer aldı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşılaşması hazırlıklarına, yarın İstanbulspor ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı özel maçla devam edecek. Futbol,MKE Ankaragücü,Beşiktaş
16 Kasım 2018 Cuma 14:01



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