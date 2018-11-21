Beşiktaş'ta Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Milli takım kamplarında yer alan Domagoj Vida
, Pepe, Ryan Babel
, Gary Medel
, Enzo Roco
ve Güven Yalçın idmana katılmadı.
Isınma koşularının ardından pas, top kapma, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçıyla idman sona erdi.
Antrenmana 21 yaş altı takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan
, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal
Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve 19 Yaş Altı Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz
da katıldı.
Beşiktaş yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
MKE Ankaragücü,Beşiktaş
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:52