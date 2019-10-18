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Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

18.10.2019 10:52Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen 21 kişilik MKE Ankaragücü maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou kafilede yer almadı. Siyah-beyazlılarda 3 maçlık cezasını tamamlayan Elneny ise kadroya dahil edildi.
Öğlen saatlerinde Ankara'ya gidecek siyah-beyazlı takım, karşılaşma öncesi son antrenmanını da burada gerçekleştirecek.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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