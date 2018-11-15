Beşiktaş'ta Mke Ankaragücü Mesaisi!

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü
ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen idmana, milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic
, Atiba Hutchinson
, Cyle Larin, Domagoj Vida
, Pepe, Ryan Babel
, Gary Medel
, Enzo Roco
, Oğuzhan Özyakup
ve Güven Yalçın katılmadı.
Çalışmaya, 21 yaş altı takımı oyuncularından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan
, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal
Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz
da dahil edildi.
Siyah-beyazlılar, sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş Spor Kulübü,MKE Ankaragücü,Beşiktaş
15 Kasım 2018 Perşembe 22:55