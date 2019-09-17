Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş'ta Mohamed Elneny, PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny, Gazişehir Gaziantep maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

17.09.2019 19:44

Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Kulübü futbolcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ SAHA OLAYLARI NEDENİYLE SEVK EDİLDİ

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "2 futbolcusunun kırmızı kart ve 4 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MOHAMED ELNENY

BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü futbolcusu MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Beşiktaş'ta Mohamed Elneny, PFDK'ya sevk edildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Futbol, Spor

YORUMLAR(2)
1905:abdullah avcı neden sevk edilmedi aynı açıklamayı terim yapsaydı 5 maç ceza garantiydi.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GERCEKCİ:TFF kafayi herkese takti sadece Fenosbahceye beles.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
00:31 Yelken: TYF Federasyon Kupası Yarışları
00:24 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
00:15 Osman Özköylü taraftarın tepkisi nedeniyle anlaşmadan vazgeçti
00:08 Filenin efeleri, belarus'u 3-1 mağlup etti
00:02 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
00:02 Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başladı
23:35 Salzburg - Genk (CANLI)