BEŞİKTAŞ’TA MOTOSİKLET KALDIRIMDAKİ YAYALARA ÇARPTI 4 YARALI

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta yoldan çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına girdi. Kazada motosikletteki 2 kişi ile kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Dolmabahçe Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'tan Karaköy istikametine giden üstünde 2 kişinin olduğu 22 AAY 935 plakalı motosiklet, virajı alamayarak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile kaldırımda yürüyen 2 kadın yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırımda yatan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı, Motosiklet çok hızlı geliyordu. Burada tekerini kaldırıma vurdu ve motor zıplayarak kaldırımdaki kadınları ezdi. 2'si motosiklette 2 kişi de yaya olmak üzere 4 kişi yaralandı. Motosiklet kaldırımdaki kadını altına aldı ve sürükledi dedi.

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.