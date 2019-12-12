Beşiktaş'ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı

Beşiktaş
'ta motosikletin polis aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Vişnezade
Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde seyreden ilçe polis aracına, aynı istikamette giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AAK 848 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı yola savrularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, iki yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Hasar gören motosiklet, çekiciyle yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.