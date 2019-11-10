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Beşiktaş'ta Mustafa Kemal Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı

Beşiktaş'ta Mustafa Kemal Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattıİSTANBUL - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yıldönümünde Barbaros Meydanı'ndan gökyüzüne süzülen ışık hüzmesi kuruldu.

10.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:36
'ta Mustafa Kemal Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı
İSTANBUL - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81. yıldönümünde Barbaros Meydanı'ndan gökyüzüne süzülen ışık hüzmesi kuruldu. Dolunayla birlikte görsel bir şölen oluşturan ışık hüzmesini vatandaşlar an ve an telefonlarıyla kayıt etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm yıldönümünü sebebiyle yurt genelinde çok sayıda etkinlik ve program gerçekleştirildi. Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi tarafından Barbaros Meydanına ışık huzmesin kuruldu.
Ulu önder Atatürk'ün ölümsüzlüğünü temsilen kurulan ışık hüzmesi tüm gece boyunca Beşiktaş'tan 'u aydınlatacak. Dolunayla birlikte görsel bir şölen oluşturan ışık hüzmesini vatandaşlar an ve an telefonlarıyla kayıt etti.
Beşiktaş'ta Mustafa Kemal Atatürk için kurulan ışık hüzmesi geceyi aydınlattı

Mustafa Kemal Atatürk, Barbaros Meydanı, İstanbul, Beşiktaş, Genel

Kaynak: İHA


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