Haberler » Spor » Beşiktaş'ta N'Koudou sevinci - Spor

Beşiktaş'ta N'Koudou sevinci

Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe pazar günü oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.

19.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:13

, Süper Lig'in 16'ncı haftasında pazar günü oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman kondisyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2  ve dar alan oyunuyla süren idman yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou antrenmanda yer alırken, idmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Siyah beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

 


- İstanbul
Beşiktaş'ta N'Koudou sevinci

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:31   Red Bull Son Şampiyon'da final heyecanı - Spor
14:31   Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı! N'Koudou takımla çalıştı... - Spor
14:28   Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
14:25   Bartın Üniversitesi sporcularından 2 madalya daha geldi - Spor
14:25   Samsunspor'un ilk yarı karnesi - Spor
14:15   Acı gerçeğin ardından Türk futbolunun kurtuluş reçetesini duyurdu - Spor
13:25   Emre Kılınç ve Mert Hakan için G.Saray'a kötü haberi Çalımbay verdi - Spor
12:57   Mesut Özil için "Yok artık" dedirten sansür! - Spor
12:29   Yanal'ın sabrı taştı! Derbide oynatmayacak - Spor
12:04   Menajeri Beşiktaş'la görüştüklerini açıkladı - Spor
19.12.2019 14:39:37