Haberler » Spor » Beşiktaş'ta N'Koudou şoku - Spor

Beşiktaş'ta N'Koudou şoku

Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber geldi.

07.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:22Beşiktaş'ta N'Koudou şoku
'a N'Koudou'dan kötü geldi. 24 Erzincanspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek olan Fransız yıldız, derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, 24 Erzincanspo'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında bir müddet takımdan uzak kalacak. Çekilen MR sonucunda sol üst arka adalesinde grade 1 kas zorlanması tespit edilen ve tedavisine başlanan Fransız oyuncu, yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı kalacak. Yarın oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasının yanı sıra, hafta içindeki Wolverhampton maçında forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, Yeni Malatyaspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı takımın sağlık ekibi, N'Koudou'yu 16. haftada deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor. Bu hafta yapılacak olan tetkikler sonucunda, N'Koudou'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazanacak. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:03 Sadettin Ekinci'nden radyoda 'Gündem Spor' programı - Spor
11:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor için her maç final - Spor
11:53 'Süpürge' diye tanınan curlingle hayatı değişti - Spor
11:51 Türklerin yüzde 30'u A Milli Takım'dan EURO 2020'de yarı final bekliyor - Spor
11:45 THY Euroleague'in 12. haftasında Türk takımlarından 2'de 2 - Spor
11:26 Ronaldo, Arnavutluk'taki depremden kurtulan çocukları ziyaret etti - Spor
10:25 Beşiktaş'a Fransız yıldızı N'kodou'dan kötü haber geldi - Spor
10:16 Kayserispor'un kadın başkanı, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi - Spor
09:14 5-2'lik maç sonrası Ersun Yanal'a "Yerinize başkası mı gelecek?" sorusu soruldu - Spor
00:05 Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı! - Spor
7.12.2019 12:10:57