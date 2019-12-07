Haberler » Güncel » Beşiktaş'ta N'Koudou şoku - Haber

Beşiktaş'ta N'Koudou şoku

Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber geldi.

07.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:25Beşiktaş'ta N'Koudou şoku
'a N'Koudou'dan kötü geldi. 24 Erzincanspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek olan Fransız yıldız, derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, 24 Erzincanspo'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında bir müddet takımdan uzak kalacak. Çekilen MR sonucunda sol üst arka adalesinde grade 1 kas zorlanması tespit edilen ve tedavisine başlanan Fransız oyuncu, yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı kalacak. Yarın oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasının yanı sıra, hafta içindeki Wolverhampton maçında forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, Yeni Malatyaspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı takımın sağlık ekibi, N'Koudou'yu 16. haftada deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor. Bu hafta yapılacak olan tetkikler sonucunda, N'Koudou'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazanacak.
(Bozhan Memiş/İHA)

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:02 ABD ve Güney Kore'den yarımadadaki barış görüşmelerini güçlendirme kararı - Haber
12:01 Kilis'te, sağlıkçılar doğaya keklik bıraktı - Haber
12:00 Afgan ve Suriyeli çocuklar için uyum eğitimi - Haber
11:56 Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98 yıl dönümü kutlandı - Haber
11:56 Vali Gürel ve milletvekilleri Baklabostan Tabiat Parkını inceledi - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
10:20 Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
7.12.2019 12:03:13