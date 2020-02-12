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Beşiktaş'ta neşeli antrenman

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında M.Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

12.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:15Beşiktaş'ta neşeli antrenman
, Süper Lig'in 22. haftasında M. ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.
Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
(İHA)

Başakşehir, Beşiktaş, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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