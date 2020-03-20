Beşiktaş Belediye'si nikah törenleri için koronavirüs önlemleri aldı

Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele ederken vatandaşlara kolaylık sunan uygulamalarını açıkladı.

sunmaya devam ettiğini duyurdu. E-nikah sistemiyle online olarak nikah dairesine gitmeden başvuru yapan vatandaşların nikahları koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında; geçici süreliğine törensiz ve sadece iki şahit eşliğinde kıyılacak.

Ülkemizde koronavirüs (COVID-19) vakalarının artmaya başlamasıyla birlikte belediyeler de kendi önlemlerini almaya başladı. Beşiktaş Belediyesi de bu kapsamda dezenfekte ve hijyen çalışmalarına ara vermeden devam ederken vatandaşların hayatını kolaylaştıran farklı projelere de imza atıyor. Dijital belediyecilik uygulamalarının önemini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Evde Kalma'nın kritik öneme sahip olduğu bu günlerde vatandaşların belediyeye gelmeden işlemlerini hızlıca dijital kanallar üzerinden yapabileceğini ve bu hizmetlerin güçlendirileceğini belirtti.

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri çerçevesinde evlenecek çiftler için de yeni bir düzenleme başlattı. Online olarak başvuru yapan çiftlerin Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde yapılacak nikah törenleri belirli kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

NİKAH TÖRENLERİ İÇİN KURALLAR BELİRLENDİ

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklama doğrultusunda tedbirler çerçevesinde belirlenen kurallar şöyle duyuruldu:

"Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ndeki tüm nikahlar geçici süreliğine törensiz ve sadece iki şahit eşliğinde kıyılacaktır.

Evlenecek çiftlerin nikahlarını ileriki bir tarihe ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Nikahların ertelenmesi durumunda belediye tarafından çiftlere her türlü kolaylık sağlanacaktır.

Yeni nikah başvurularında Mayıs ayından önceki bir tarihe nikah günü verilemeyecektir. Bu tarih ulusal düzeyde alınacak tedbirlere göre yeniden güncellenebilecektir.

Yeni nikah başvurusu yapacak çiftlerin başvurularını belediye web sitesinden 'Online Nikah Başvuru Uygulaması' üzerinden yapmaları tavsiye edilmektedir.

Son 15 gün içinde yurt dışı ziyareti gerçekleştirmiş olan çiftlerimize geçici süre ile nikah günü verilemeyecektir."

Kaynak: DHA