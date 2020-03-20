Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Beşiktaş Belediye'si nikah törenleri için koronavirüs önlemleri aldı - Güncel

Beşiktaş Belediye'si nikah törenleri için koronavirüs önlemleri aldı

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemleri vatandaşlarla paylaştı. Önlemler arasında virüs nedeniyle nikahların sadece şahitler eşliğinde kıyılacağı, Mayıs ayından önce tarih alınamayacağı ve başvuruların online devam edeceği yer aldı.

20.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:57
Beşiktaş Belediye'si nikah törenleri için koronavirüs önlemleri aldı

Beşiktaş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele ederken vatandaşlara kolaylık sunan uygulamalarını açıkladı.

sunmaya devam ettiğini duyurdu. E-nikah sistemiyle online olarak nikah dairesine gitmeden başvuru yapan vatandaşların nikahları koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında; geçici süreliğine törensiz ve sadece iki şahit eşliğinde kıyılacak.

Ülkemizde koronavirüs (COVID-19) vakalarının artmaya başlamasıyla birlikte belediyeler de kendi önlemlerini almaya başladı. Beşiktaş Belediyesi de bu kapsamda dezenfekte ve hijyen çalışmalarına ara vermeden devam ederken vatandaşların hayatını kolaylaştıran farklı projelere de imza atıyor. Dijital belediyecilik uygulamalarının önemini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Evde Kalma'nın kritik öneme sahip olduğu bu günlerde vatandaşların belediyeye gelmeden işlemlerini hızlıca dijital kanallar üzerinden yapabileceğini ve bu hizmetlerin güçlendirileceğini belirtti.

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri çerçevesinde evlenecek çiftler için de yeni bir düzenleme başlattı. Online olarak başvuru yapan çiftlerin Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde yapılacak nikah törenleri belirli kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

NİKAH TÖRENLERİ İÇİN KURALLAR BELİRLENDİ

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklama doğrultusunda tedbirler çerçevesinde belirlenen kurallar şöyle duyuruldu:

"Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ndeki tüm nikahlar geçici süreliğine törensiz ve sadece iki şahit eşliğinde kıyılacaktır.

Evlenecek çiftlerin nikahlarını ileriki bir tarihe ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Nikahların ertelenmesi durumunda belediye tarafından çiftlere her türlü kolaylık sağlanacaktır.

Yeni nikah başvurularında Mayıs ayından önceki bir tarihe nikah günü verilemeyecektir. Bu tarih ulusal düzeyde alınacak tedbirlere göre yeniden güncellenebilecektir.

Yeni nikah başvurusu yapacak çiftlerin başvurularını belediye web sitesinden 'Online Nikah Başvuru Uygulaması' üzerinden yapmaları tavsiye edilmektedir.

Son 15 gün içinde yurt dışı ziyareti gerçekleştirmiş olan çiftlerimize geçici süre ile nikah günü verilemeyecektir."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Güncel
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Güncel
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Güncel
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Loading