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Beşiktaş'ta N'koudou şoku! 1 ay yok

Beşiktaş'ın evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta sahayı sedyeyle terk eden Dorukhan'ın sahalardan 4 ay uzak kalacağı öğrenilmişti. Siyah beyazlı ekibe bir kötü haber de N'Koudou'dan geldi.

07.10.2019 17:22

Süper Lig'de 4 hafta aradan sonra galibiyet alan Beşiktaş'ta Alanyaspor maçının faturası ağır oldu. Siyah beyazlı ekibin oyuncusu Dorukhan sahayı sedyeyle terk etmişti. Genç futbolcunun sahalardan 4 ay uzak kalacağı öğrenilirken Beşiktaş'a bir şok da N'koudou'dan aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Süper Lig'de Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan N'Koudou yaklaşık 1 ay, Oğuzhan Özyakup yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

DORUKHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Dorukhan Toköz'ün ağır sakatlığı moralleri bozdu.

73. dakikasında Alanyasporlu Cisse ile ikili mücadeleye giren genç futbolcu, sağ dizinin üzerine düştü ve bu sırada takım arkadaşı Vida'yla da çapıştı.

Dizi döndüğü öğrenilen Toköz sahadan gözyaşları içinde sedyeyle ayrılırken, Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Oyuncumuzun sağ dizinde Patella (diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edildi" denildi. 23 yaşındaki futbolcunun ameliyat sonrasında 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Beşiktaş'ta N'koudou şoku! 1 ay yok

Aytemiz Alanyaspor, Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(2)
ALİ AGA:Ya hoca antreman yaptırmayı ayarlamamıyor yada sahaları kötü
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PROF. YORUMCU:BUNLAR HEP ŞENOL YÜZÜNDEN
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