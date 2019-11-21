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BEŞİKTAŞ'TA ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHABeşiktaş'ta 19 Kasım'da öğretmen kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Berrak K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

21.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:18BEŞİKTAŞ'TA ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

'ta 19 Kasım'da öğretmen kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Berrak K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Savcılıkça ifadesi alınan Berrak K. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Berrak K.'nın "Halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

"TİKSİNMİŞ ŞEKLİNDE BAKIYORDU"

Şüpheli Berrak K.'nın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki tutuklanma gerekçesinde, mevcut kayıtlarındaki eylemlerin oluşma biçimi, şüphelinin sağlık problemine rağmen kendi iradesi ile alkol aldıktan sonra eylemlerini gerçekleştirmesi, video kaydında kendisine uyarıda bulunan erkek şahsa da cebir ile karşılık vermesi gösterildi.

Kararda şüphelinin polisteki beyanında; müştekinin kendisine "tiksinmiş şeklinde bakıyordu" şeklindeki beyanı, müştekinin sağ yanakta 5 cm ekimoz tespitine ilişkin geçici adli muayene raporu, atılı suçun mahiyeti ile eylemlerin oluş ve biçimi dikkate alındığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, şüphelinin özellikle "tiksinmiş şekilde bakıyordu" beyanı ile toplumsal çatışmalara yol açacak ve kamu güvenliği açısından da açık ve yakın bir tehlike oluşturabileceği yönünde eylemin ağırlığına dikkat çekildi.

"DİNİ İNANÇ DOĞRULTUSUNDA BİR KIYAFET TERCİHİ İLE EYLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE YÖNELİK KUVVETLİ ŞÜPHE"

Kararda, "Şüpheli ile müştekinin arasında bir husumet olmamasına rağmen dini inanç doğrultusunda bir kıyafet tercihi ile eylemlerini gerçekleştirdiğine yönelik kuvvetli şüphenin oluşmasının yanında mevcut delil durumu da dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı ve beklenen faydanın sağlanamayacağı dikkate alınarak ' 'Halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan tutuklanmasına" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Olay anı

21.11.2019 - 16.32 Haber Kodu : 191121093



Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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