Beşiktaş'ta Oğuzhan, Lens ve Roco ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer hazırlıkları için yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'a tam yetki verdi.

3 İSMİN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR

Torunoğulları ve Kocadağ, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile toplantı yapıp alınmasını istediği oyuncular ve gidecekler konusunu görüşecek. Avcı'nın devre arasında Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Enzo Roco'nun gönderilmesini talep edeceği ifade ediliyor.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de topladığı 18 puanla 8. sırada bulunuyor ve zirve takibini sürdüyor. Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 4 maçı da kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.