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Beşiktaş'ta Oğuzhan, Lens ve Roco ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında Oğzuhan Özyakup, Lens ve Enzo Roco ile yolların ayrılmasını istiyor.

13.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:13

Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer hazırlıkları için yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'a tam yetki verdi.

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Torunoğulları ve Kocadağ, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile toplantı yapıp alınmasını istediği oyuncular ve gidecekler konusunu görüşecek. Avcı'nın devre arasında Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Enzo Roco'nun gönderilmesini talep edeceği ifade ediliyor.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de topladığı 18 puanla 8. sırada bulunuyor ve zirve takibini sürdüyor. Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 4 maçı da kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

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Beşiktaş'ta Oğuzhan, Lens ve Roco ile yollar ayrılıyor

Abdullah Avcı, Emre Kocadağ, Enzo Roco, Beşiktaş, Spor


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