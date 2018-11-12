Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a Tepki!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş
, Demir Grup Sivasspor
'u konuk etti. Vodafone Park
'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların milli futbolcu Oğuzhan Özyakup
'a tepkisi vardı.
Mücadelenin 2. yarısında Oğuzhan, topu ayağına her aldığında ıslıklarla protesto edildi. Beşiktaşlı oyuncular tribünlere "yapmayın" jestinde bulunurken taraftarlar ıslıklamaktan vazgeçmedi. Teknik direktör Şenol Güneş
maçın 57. dakikasında Oğuzhan Özyakup'u kenara alırken yerine Mustafa Pektemek
'i soktu.
Beşiktaş'ın yediği ilk golde Oğzuhan Özyakup pas hatası yaparak topu Emre Kılınç
'a kaptırmış, pozisyonun devamında Kılınç skorda eşitliği sağlamıştı.
Sivasspor,Vodafone Park,Oğuzhan Özyakup,Beşiktaş
12 Kasım 2018 Pazartesi 00:50