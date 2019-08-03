Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi başladı.

03.08.2019 10:54 Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı
Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi başladı. Başkanlık için Tevfik Yamantürk, Haluk Karakurt ve Şeref Nasır yarışıyor.

Beşiktaş Kulübü'nde Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda yapılan kurulda başladı. Seçimde mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve divan kurulu eski başkanlarından Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışıyor. Kongre Divan Başkanlığı'na ise Ali Rıza Dizdar seçildi.

6 sandık kuruldu

Saat 10.30'da başlayan Divan Başkanlığı seçimi için altı sandık kuruldu. Oy verme işlemin saat 17.00'ye kadar sürerken, yeni divan başkanın görev süresi ise üç yıl olacak. Şeref Nasır safran turuncu, Haluk Karakurt açık yeşil, Tevfik Yamantürk ise krem renkli pusula ile seçime girdi. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Tevfik Yamantürk, Karakurt, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:11   Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth'e coşkulu karşılama
11:11   Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı
11:10   Yeni Malatyaspor, Avrupa yolculuğuna iyi başladı
11:09   "Yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz"
11:07   (Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: "Türk voleybolunun geleceği çok parlak"
11:07   Şahika Ercümen'in hedefi yeni dünya rekoru
11:06   Son Dakika: Galatasaray'da Falcao sonrası bir bomba daha! Yeni forvet...