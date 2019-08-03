Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı

- Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladıİSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi başladı.

03.08.2019 11:11
Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı
- Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı
İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi başladı. Başkanlık için Tevfik Yamantürk, Haluk Karakurt ve Şeref Nasır yarışıyor.
Beşiktaş Kulübü'nde Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda yapılan kurulda başladı. Seçimde mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve divan kurulu eski başkanlarından Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışıyor. Kongre Divan Başkanlığı'na ise Ali Rıza Dizdar seçildi.
6 sandık kuruldu
Saat 10.30'da başlayan Divan Başkanlığı seçimi için altı sandık kuruldu. Oy verme işlemin saat 17.00'ye kadar sürerken, yeni divan başkanın görev süresi ise üç yıl olacak. Şeref Nasır safran turuncu, Haluk Karakurt açık yeşil, Tevfik Yamantürk ise krem renkli pusula ile seçime girdi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Tevfik Yamantürk, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:39   (Özel haber) Hürser Tekinoktay: "Tevfik Yamantürk'ün bir daha aday olmaması lazımdı"
13:39   Adanaspor yeni sezona hazırlanıyor
13:38   Akhisarspor'un gözü Süper Kupa'da
13:38   Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı
13:33   Bilecikli genç haltercilerden büyük başarı
13:33   Karşıyaka yine kazanamadı
13:32   Özel sporcudan dünya ikinciliği