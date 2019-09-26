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Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı

Fikret Orman'ın istifa kararı alması sonrasında Beşiktaş Yönetim Kurulu, 13 Ekim'de olağanüstü kongre kararı aldı.

26.09.2019 14:09

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman görevini bırakma kararından dönmedi. Beşiktaş Yönetim Kurulu, 13 Ekim'de olağanüstü kongre kararı aldı. Kongrede çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim 2019'da toplanacak.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı

Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

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