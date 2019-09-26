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Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı

Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Kongre kararı aldı.

26.09.2019 14:19Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı

Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Kongre kararı aldı.
Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan Başkan Fikret Orman'ın, bugün yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında bu kararından vazgeçti. Siyah-beyazlı yönetim görüşmede mevcut yönetimin görevine devam etmesine ve 13 Ekim'de Olağanüstü Kongre yapılmasına karar verdi. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise kongrenin 20 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı. Başkan Fikret Orman'ın ise yeniden başkan adayı olup olmayacağına sonra karar vereceği bildirildi.



Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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