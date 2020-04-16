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Beşiktaş'ta Online Dayanışma Askısı Projesi hayata geçti

Beşiktaş'ta, vatandaşların internet üzerinden yaptığı market alışverişlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere, Online Dayanışma Askısı Projesi hayata geçirildi.

16.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:02
Beşiktaş'ta Online Dayanışma Askısı Projesi hayata geçti
Beşiktaş 'ta, vatandaşların internet üzerinden yaptığı market alışverişlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere, Online Dayanışma Askısı Projesi hayata geçirildi.
Beşiktaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşan belediye, yardımseverler ile ihtiyacı olanları bir araya getiriyor.
Bugün başlatılan Online Dayanışma Askısı Projesi ile alışveriş sitelerinden ve sanal marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar, bir sepet de ihtiyaç sahipleri için oluşturuyor. Belediyenin Nisbetiye Mahallesi Aytar Caddesi Başlık Sokak No: 1 Beşiktaş/İstanbul adresine gönderilen bu sepetteki ürünler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, uygulamanın bugün başladığını belirterek, "Online dayanışma askısı uygulamamız komşularımızla ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor. Alışveriş siteleri ve sanal marketlerden alışverişlerinizde, komşularınız için de sepet oluşturup belediyemize yollayın, sizin için ulaştıralım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş, Güncel
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