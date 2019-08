Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti

Beşiktaş yeni sezon öncesinde Şenol Güneş'in yerine Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile anlaşmıştı.

"ÜÇÜNCÜ VE SON KEZ İSTİFA EDİYORUM"

Siyah beyazlı kulübün eski yöneticisi Candaş Tolga Işık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orhan Ak aradı, 'Üçüncü ve son kez istifa ediyorum' dedi. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak" ifadelerini kullandı.

İŞTE ORHAN AK'IN İSTİFA AÇIKLAMASI

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti. Siyah-beyazlı kulübün de istifasını kabul ettiği Orhan Ak, yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

"Bugün itibariyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndeki görevimden istifa ediyorum. Geldiğimiz ilk günden beri kader birlikteliği yaptığım hocam Sayın Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş Futbol Kulübü'nün menfaatleri doğrultusunda çalışarak kulübümüzü şampiyonluğa ulaştırmayı hedefledik.

Bu süreçte malum olduğu üzere sosyal medyada bazı taraftarlarımızdan gelen istifa çağrılarını yakından takip ettim. Bu olumsuzluğa istinaden kulübümü, başkanımızı ve hocamızı zor durumda bırakmamak adına takımımızdaki görevi bırakmak için bir kaç kez hocamıza danıştım. Bu talebime karşın hocamızın isteği doğrultusunda, -üzerimdeki büyük hatırına istinaden- kulübümüzdeki görevime devam ettim. Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması üzerine özür açıklamasında da bulundum.

"BULUNDUĞUM YERE YÜK OLMAK İSTEMEM"

"Şu bilinmelidir ki ben bulunduğum yere hiç bir zaman bir yük olmak istemem. Ailemden sonra vazgeçemediğim tek tutkum olan futbolda amacım görevimi en doğru biçimde yerine getirmek. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde de, bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları borçlu olduğum bu güzel oyuna ve ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacağım" sözlerini kullandı.

"HERHANGİ BİR KIRGINLIĞIM YOK"

"Hayatta yaşadığım olumsuz durumlara her zaman 'her şeyde bir hayır vardır' felsefesi ile yaklaştığım için taraftarımıza herhangi bir kırgınlık duymuyorum. Yaşanan bu süreçte sokakta, tribünde, dışarıda bana destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş Futbol Kulübü'nde çalıştığım iki ayı her zaman güzel anılarla hatırlayacağımı tüm samimiyetimle söyleyebilirim. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda başta kulübümüze olmak üzere, Başkanımız Sayın Fikret Orman'a, hocamız Abdullah Avcı ve ekibine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Siyah beyazlı taraftarlar ise hem adı FETÖ ile anılan hem de Başakşehir'de görev alırken Emre Belözoğlu ile feribotta Beşiktaşlı taraftarlarla kavga eden Orhan Ak'a tepki gösteriyordu.

TARAFTAR EIBAR MAÇINDA SAHAYA GİRMİŞTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Eibar ile oynanan hazırlık maçında sahaya girip Orhan Ak'ın üzerine yürümüşlerdi. Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı da sosyal medyadan sık sık Orhan Ak aleyhine paylaşımlarda bulunuyor.

ORHAN AK ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Orhan Ak, Beşiktaş'ın resmi sitesinde yer alan açıklamasında siyah beyazlı taraftarlardan özür dilemişti.

Ak, Eibar maçında yaşananlarla ilgili olarak, "Büyük Beşiktaş Camiasının dikkatine, Bir süredir şahsım ile ilgili yaşanan olaylar ve yapılan yorumlara ilişkin bir açıklama yapmak istiyorum. Ben bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları futbola borçluyum. Futbolculuk kariyerimi sonlandırırken kendime bir söz vermiştim; bu ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacaktım. Okudum, araştırdım, dünyanın en önemli kulüplerini ziyaret ederek; futbolumuzun kalitesini ve seyir zevkini nasıl artırabileceğimizi anlamaya çalıştım. Bu bilgi, birikim ve tecrübemi de Türk futbolunun en köklü kulübünün hizmetine sunma onuru, arzusu ve heyecanını yaşamam gereken günlerde, içinde bulunduğum durumla ilgili üzgün ve şaşkınım. Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması, olaya ilişkin bu açıklamayı yapmamı zorunlu kıldı."

"NEFSİ MÜDAFAA DUYGUSUYLA TEPKİ VERDİM"

"Hiç yaşanmamış olmasını dilediğim o üzücü olayda, yanımdaki sporcu kardeşim ve birkaç taraftar arasındaki gerginliğin tırmanması ve ardından fiziksel temasa dönüşmesi sonucunda, sporcu kardeşimi koruma içgüdüsüyle ve nefsi müdafaa arzusuyla bir tepki verdim. Bugün yanımdaki herhangi bir kişiye benzer şekilde sözlü ve fiziksel şiddet içeren bir müdahalede bulunulsa, onu da korumak için elimden geleni yaparım. Bu satırları okuyan herkesin de sevdiği bir insan benzer durumda kaldığında, hiçbir şey yapmadan bir kenarda duracağına inanmıyorum. Hatalı olduğum nokta, yaşanan bu yoğun gerginlik anında her iki tarafın karşılıklı olarak kontrolden çıkmış olmasına müsaade etmiş olmam. Olayların bu noktaya gelmiş olmasını engelleyebilmiş olmayı tüm kalbimle isterdim. O günden beri kendimle olan her hesaplaşmamda, çok daha soğukkanlı davranabilecek güçte olduğum gerçeğiyle yüzleşiyorum. Keşke bunu yapabilmiş olsaydım. Keşke olayları yatıştırabilmiş olsaydım. Bu olay yüzünden üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından da özür diliyorum.

Ancak bugün yaşanan olaylara bakınca beni esas üzen şey; bu olayın Beşiktaş taraftarına karşı bilerek ve isteyerek yapmış olduğum bir hareket ve tutum olarak yansıtılması. O gün orada yanımdaki sporcu kardeşime bir zarar gelmesini engellemekten başka hiçbir düşüncem yoktu. Tepki gösterdiğim kişilerin hangi takımın taraftarı olduğunun, verdiğim tepkinin dozu ya da şekli ile hiçbir bağlantısı yoktur."

"TEK AMACIM BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMASI İÇİN ELİMDEN GELEN TÜM ÇABAYI SARF ETMEK"

"Bilinmesini isterim ki, şu anda tek amacım büyük Beşiktaş camiasının bu sene hak ettiği şampiyonluğa ulaşması için elimden gelen tüm çabayı sarf etmek. Beşiktaş futbol takımı bana müthiş bir teknik ekibin parçası olarak, çok iyi bir oyuncu grubuyla çalışma imkanı verdi. Bu büyük camianın bana gösterdiği güveni boşa çıkartmamak için var gücümle çalışmaya hazırım. Takımımız üzerinde oluşan ve şampiyonluk yolunda itici bir güç olarak kullanacağımız huzurlu ve mutlu ortamın bozulmasını engellemek adına sizlerin desteğine ihtiyacım var. Barışmak ve kucaklaşmak arzusuyla size uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum..." ifadelerini kullanmıştı.