Haberler » Güncel » Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı - Haber

Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı

Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHABeşiktaş'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

09.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:22
Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA
'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.
Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:05 MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'dan 10 Kasım mesajı
11:05 Yedi Cücelerin 'uykucusu' hayata gözlerini yumdu
11:10 Ataşehir'de kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı: 2 yaralı
11:10 Ata'mızın yayınlanmamış görüntüsü Bakan Ersoy'un "10 Kasım" mesajında
11:09 Açıkta satılan kekikler için 'ceset' benzetmesi
10:56 Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:51 Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:11:21