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BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 9 YARALI (3)

Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

03.11.2019 17:18BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 9 YARALI (3)

-Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler



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Kaynak: DHA

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