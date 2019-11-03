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Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü durağa daldı, tepki gösteren 3 yolcuyu da bıçaklayıp denize atladı

Son dakika: Beşiktaş Meydanı'nda bir halk otobüsü şoförü, otobüsle durağa daldı. Durakta bekleyen 13 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırılırken şoförün kendisine tepki gösteren 3 kişiyi de bıçakladıktan sonra denize atladığı ileri sürüldü.

03.11.2019 16:53

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 13 kişi yaralandı. İddiaya göre, hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladığı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'nda geldi. İddiaya göre, Necdet K.'nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı.

Duraktaki 12 yolcu yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atladı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

1'i şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere 2'si ağır 13 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor..

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

Son dakika: BeşiktaşSon dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler

Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü durağa daldı, tepki gösteren 3 yolcuyu da bıçaklayıp denize atladı

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


YORUMLAR (24)
KAZASIZ KUL OLMAZ EKIBI:söforlere aktıvıte tatıl şart hayatında denıze gırmeyen sürücler var relax olması gerekıyorlar
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ADINIZI YAZIN:HALK OTOBUSU KALKSIN DEVLET DENETIMINE GIRSIN BILET FIYATLARIDA UYGUNLASIR HEM
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MAHO DAYI:Her şey güzel olacak dedi
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CONİ:ulkeyi yonetenlerin eseri iste alin buyrun manyak ettiniz milleti sonunda
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LAZOĞLU29:boş yapma. Milletin yediği haltları devlete yıkma . Adında da belli zaten senin ne olduğun.
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AHMET K.:Ruh hastalarını torpille şoför yaparsan olacağı tam da bu çok NORMAL.
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KARİZMA39:Otobüs Şoförleri Okul Servis Şoförleri Kesinlikle ilkokul mezunu olmamalı. Meslek Eğitim Diplomaları olmalı. Yaş sınırı olmalı İmamoğlu uyuma...Boş işlerle uğraşma Çalış başkan..Sorun Çöz. Çok Mızmızlanıyorsun..
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NUR:Acımaz olmayın lütfen. Kim bilir içi nasıl doluydu ki bir damla taştı!
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LAZOĞLU:Yoruma bakara mıSın ya ? Sende aynı kafadasın belli. İyi her dolan millete saldırsın o zaman birbirini bıçaklasın ??
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DEGO:DENİZİ DE PİSLETTİ YANİ. .
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