Haberler » Güncel » Haber

Beşiktaş'ta otobüs yayaya çarptı

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaralandı.

01.10.2019 15:00Beşiktaş'ta otobüs yayaya çarptı
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaralandı.
Kağıthane-Kabataş seferini yapan özel halk otobüsü, Beşiktaş Meydan durağına yaklaştığı sırada, durakta bekleyen ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisine çarptı.
Üniversite öğrencisinin yaralandığı kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, halk otobüsü de otoparka çekildi.

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:16 Denizli bulunduğu odayı yakan zihinsel engelli kızı itfaiye kurtardı
18:16 Bartın şaşırtan ifade dolandırıcılık bende alışkanlık oldu
18:16 Dolap sallanınca deprem sanıp 1'inci kattan atladı
18:16 34 hamile çocuk davası: 18 doktorun yargılanmasına başlandı
18:16 Motosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına ibb hemşiresi koştu
18:16 İzmir'de, 9 bin şişe sahte alkollü içki ele geçirildi
18:15 Hdp'li koçyiğit'in tehdit içeren o konuşması savcılıkta (görüntülü)