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Beşiktaş'ta otobüsün çarptığı motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Beşiktaş'ta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen motosiklete özel halk otobüsü çarptı.

12.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:48
'ta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen motosiklete özel halk otobüsü çarptı. Kafasını otobüsün ön camına vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi'nde 16 Temmuz saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Orhan Aksungur'un kullandığı Beşiktaş-İstinye seferini yapan halk otobüsü cadde ortasında hatalı dönüş yapan motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle kafasını otobüse vuran motosiklet sürücüsü Süleyman Şen ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Otobüsün sürücüsü Orhan Aksungur ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde caddede dönüş yapmaya çalışan motosikletliye arkasından gelen otobüs hızla çarpıyor. Motosikletli çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükleniyor. Motosikletli karşı şeritten gelen bir başka motosikletliye çarparak, durabiliyor.


- İstanbul
Beşiktaş'ta otobüsün çarptığı motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Motosiklet, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA


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