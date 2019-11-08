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Beşiktaş'ta otobüsün durağa daldığı dehşet anları kamerada

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

08.11.2019 23:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:10Beşiktaş'ta otobüsün durağa daldığı dehşet anları kamerada
'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmıştı. Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Necdet K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kazadan günler sonra, özel halk otobüsünün durağa daldığı o dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yoğun bir kalabalığın durakta beklediği ve özel halk otobüsünün durağa daldığı görülüyor. - İSTANBUL

Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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