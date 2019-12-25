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Beşiktaş'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

BEŞİKTAŞ Zincirlikuyu'da henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ara yoldan çıkan taksiye çarptı.

25.12.2019 04:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 04:42 Beşiktaş'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı
BEŞİKTAŞ  'da henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ara yoldan çıkan taksiye çarptı. Çarptığı taksiyi sürükleyen otomobil sokak tabelalarını da yerinden söktü. Taksi sürücüsü ve iki yolcusu yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu Mezarlığı önünde Beşiktaş yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle Emil Emre K. yönetimindeki 34 BVH 332 plakalı otomobil Büyükdere Beşiktaş yönünde ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıkan otomobil daha sonra ara yoldan çıkan Mehmet B. yönetimindeki 34 TJM 32 plakalı ticari taksiye çarptı. Taksiyi önünde sürükleyen lüks otomobil sokak tabelalarına da çarparak yerinden söktü. 

Çarpmanın etkisiyle ticari takside bulunan 2 yolcu ile taksi sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevrede kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ticari taksi içinde sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. 


- İstanbul

Zincirlikuyu, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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