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Beşiktaş'ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıktı.

28.11.2019 04:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 04:15Beşiktaş'ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıktı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 03: 00 sıralarında Mahallesi,  Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Zincirlikuyu yönünden Beşiktaş Meydanı istikametine gitmekte olan Tuna K.'nın kullandığı 34 E 0883 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjdeki demirlere çarpan otomobil ardından ağaçlara çarparak durabildi.

KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Tuna K. Kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan Osman Demir ise hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Osman Demir, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"DİREKSİYONU BİR ANDA KIRDI"

Yaşanan kazayı anlatan görgü tanığı aracın bir anda orta refüje girdiğini belirterek, "Yukarıdan aşağıya doğru inerken bir anda direksiyonu kırdı. Olay böyle oldu. Bariyerlere girdi. Bir yaralı var. Durumu iyi görünüyor. İnşallah bir şey yoktur" dedi.


- İstanbul

Barbaros Bulvarı, Balmumcu, Güncel

Kaynak: DHA

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