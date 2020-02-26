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BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHASon dönemde İstanbul'da yaygınlaşan ve herkesin kiralayarak kullanabildiği elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu.

26.02.2020 01:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 01:08BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ DHA

Son dönemde İstanbul'da yaygınlaşan ve herkesin kiralayarak kullanabildiği elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu. Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üstü Geçiti'nde otomobil çarptı.

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan Okan Yıldız, Beşiktaş İstikametinden Sarıyer İstikametine doğru seyir halindeyken, Sanayi üst geçitte 34 AJ 7387 plakalı lüks otomobil çarptı.

30 METRE SÜRÜKLENEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cansız bedeni Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Üzeri örtülen Yıldız'ın cesedi

-Cesedin kaldırılması

-Cesedin Ambulansa alınması

-Kazaya karışan otomobil

-Otomobilin önünde sıkışan scooter

-Polis ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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