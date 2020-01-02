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Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı.

02.01.2020 08:11 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:14
'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Beşiktaş, Deniz Müzesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Rabia Çukur, cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarından karşıdan karşıya geçmek istedi. Otomobiller için trafik ışıklarının yeşil yandığı sırada yola atladığı iddia edilen kadına önce otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan kadın aynı istikamette seyir halinde olan bir minibüsün altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Bir kadının minibüsün altında kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 57 yaşındaki Rabia Çukur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine trafik ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.
Trafik kazasına karışan otomobil ve minibüs sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücülerden birinin kaza sonrasında yaşadığı şok nedeniyle gözyaşlarını tutamayarak ağladığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Rabia Çukur'un Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında çalıştığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA


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