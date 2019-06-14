14.06.2019 13:38
Haberler»Güncel » Haber

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Beşiktaş

BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.


BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza Barbaros Bulvarı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, Levent istikametine ilerleyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan 60-65 yaşlarındaki adam, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı- Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Barbaros Bulvarı, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:31 Rusya'da hayvan barınağında yangın çıktı
14:31 Alkistis Protopsalti'den muhteşem performans
14:31 Çubuk'ta karne heyecanı
14:31 MEB Bakanı Selçuk karne dağıtım töreninde konuştu- Detay
14:31 Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde "Bişkek Deklarasyonu" imzalandı
14:30 Karataş: "Silgi kullanmanın en maliyetli olduğu alan eğitim politikalarıdır"
14:30 İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'dan yaz tatili mesajı
14:30 Kağıthane'de boş dükkan yandı mahalleli sokağa döküldü
14:30 Pakdemirli: "İstanbul'a verilebilecek en güzel armağan Binali Yıldırım'dır"
14:30 Merhum yönetmen Ahmet Uluçay anısına kısa film yarışması
14:30 Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu
14:29 Kirazlar dalında kaldı
14:29 İçinde bebeğin bulunduğu puseti alıp yere fırlattı
14:29 Dev yolcu uçağı, Saros Körfezi'ne batırılıyor-10 (BATMA ANI)