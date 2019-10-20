Haberler » Spor » Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı

Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı ve kongre divan başkanlığı oy sayla işlemine geçti.

20.10.2019 17:48Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı
Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı ve kongre divan başkanlığı oy sayla işlemine geçti.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. 8 bin 644 genel kurul üyesinin katılım sağladığı seçimde, kongre divan başkanlığı sandıkları açarak oyların sayımına geçti. Başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte oy sayma işlemini takip ediyor. - İSTANBUL

Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:06 Hamdi Yılmaz: "Farklı da galip gelebilirdik"
19:04 Mustafa Ati Göksu: "Maç berabere bitebilirdi"
18:59 TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0
18:52 İlk 4 sandıktan Çebi çıktı
18:54 Beşiktaş Kulübünün kongresi
18:50 Esenler Erokspor: 1-2
18:50 Futbol: TFF 1. Lig
20.10.2019 19:06:27