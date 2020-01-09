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Beşiktaş'ta panelvan araç devrildi: 1 yaralı

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, kontrolden çıkarak devrildi.

09.01.2020 08:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:56
Dolmabahçe Caddesi'nde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü, yan yatarak devrilen aracın altında kalarak yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sularında Beşiktaş Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinden Karaköy yönüne giden henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 BYE 126 plakalı panelvan araç, kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan araç, savrulduktan sonra devrildi. Sürücü, devrilen aracın altında kalarak sıkıştı.
Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini aldıktan sonra, sıkışan sürücünün zarar görmemesi için aracın altına takozları yerleştirerek, destek sağladı.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, arka koltuğu demir kesici aletle keserek sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, devrilen minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Beşiktaş'ta panelvan araç devrildi: 1 yaralı

Dolmabahçe Sarayı, Vişnezade, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA


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