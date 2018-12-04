Beşiktaş
'ta patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
İSTANBUL - Beşiktaş'ta otobüsün arkasına tutunarak seyreden bir grup patenci genç, yürekleri ağza getirdi. Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Beşiktaş'ta bir grup patenci gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Gençler, durakta yolcu almak için bekleyen otobüsün arkasına tutundu ve tehlikeli yolculuklarına başladı. Akan trafikte kilometrelerce seyreden gençlerin yolcuğu ise kameralara yansıdı.
04 Aralık 2018 Salı 10:03