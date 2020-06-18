BEŞİKTAŞ'TA PATLAYAN BORUDAN FIŞKIRAN SU BOŞA AKTI

Beşiktaş Bebek'te yol ve onarım çalışması yapılan caddede boruda meydana gelen patlama uzun süre tamir edilmeyince su boşa aktı.

18.06.2020 07:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:28
Beşiktaş Bebek'te yol ve onarım çalışması yapılan caddede boruda meydana gelen patlama uzun süre tamir edilmeyince su boşa aktı. İki genç, patlak borudan havaya fışkıran suyun altına girerek eğlendi.
Bebek Mahallesi, Cevdet Paşa Caddesi'nde 23.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yol yapım ve onarım çalışmalarının yapıldığı caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki noktada su borusunda patlama meydana geldi. Havaya fışkıran su, uzun süre yapılmayınca caddede su birikintisi oluştu. İki kişi, havaya fışkıran suyun altına girdi. Yaklaşık 3 saat boyunca borunun tamir edilmemesi nedeniyle su boşa aktı. Suyun boşa akması, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) görevlileri tarafından patlayan borunun tamir edilmesiyle durdu. Öte yandan iki kişinin patlayan borudan havaya fışkıran suyun altına girerek eğlenmesi bir vatandaş tarafından kaydedildi. BEŞİKTAŞ’TA PATLAYAN BORUDAN FIŞKIRAN SU BOŞA AKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş, Bebek, Güncel, Haber

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