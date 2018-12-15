Beşiktaş'ta Pepe ile Yollar Ayrıldı

Beşiktaş Kulübü
, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Siyah-Beyazlı kulüpte Pepe konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye
'den ayrılacağı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Pepe'nin görüntüleri (ARŞİV) - İstanbul
Beşiktaş Spor Kulübü
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:12