15 Aralık 2018, 17:12
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Beşiktaş'ta Pepe ile Yollar Ayrıldı

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 

Siyah-Beyazlı kulüpte Pepe konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Pepe'nin görüntüleri (ARŞİV) - İstanbul Beşiktaş Spor Kulübü
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:12



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