Beşiktaş'ta Pepe Şoku!

Beşiktaş
'ın Portekizlı yıldızı Pepe'nin, siyah-beyazlı kulüpten alacaklarının tahsil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu
'na (TFF
) başvurduğu iddia edildi.
A Spor'un haberine göre; ekonomik ve sportif anlamda zor günler geçiren Beşiktaş'ta Pepe ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Habere göre 35 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edebilmek için TFF'ye başvurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Beşiktaş'a yaptığı ödeme uyarısının ardından Pepe'nin ücretinin büyük bir bölümünü öderken, sadece küçük bir kısmının halen ödenmediği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu,Beşiktaş
17 Kasım 2018 Cumartesi 01:25