17 Kasım 2018, 01:25
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Beşiktaş'ta Pepe Şoku!

Beşiktaş

Beşiktaş'ın Portekizlı yıldızı Pepe'nin, kulüpten alacaklarının tahsil edilmesi için TFF'ye başvurduğu iddia edildi.



Beşiktaş'ın Portekizlı yıldızı Pepe'nin, siyah-beyazlı kulüpten alacaklarının tahsil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurduğu iddia edildi.

A Spor'un haberine göre; ekonomik ve sportif anlamda zor günler geçiren Beşiktaş'ta Pepe ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Habere göre 35 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edebilmek için TFF'ye başvurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Beşiktaş'a yaptığı ödeme uyarısının ardından Pepe'nin ücretinin büyük bir bölümünü öderken, sadece küçük bir kısmının halen ödenmediği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu,Beşiktaş

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