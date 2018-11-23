Beşiktaş'ta Pepe Şoku

Beşiktaş Kulübü
, Portekiz
Milli Takımı'nda yer alan Pepe'nin sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Portekiz Milli Takımı'nın Polonya
ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto
'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edildiği bildirildi.
Yarın Ankaragücü
ile oynanacak maçta forma giyemeyecek olan Pepe'nin İstanbul
'a döndüğü ve tedavisine başlandığı belirtildi. - İstanbul