Beşiktaş'ta Pepe Şoku

23 Kasım 2018 Cuma 12:06



23 Kasım 2018 Cuma 12:06

Beşiktaş, milli takımda sakatlanan Portekizli savunma oyuncusu Pepe'nin sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.Siyah-beyazlıların resmi siteden Pepe'nin sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Portekiz milli takımının Polonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adelesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adelesinde yırtık tespit edilmiştir. İstanbul'a dönen Pepe'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."Portekizli futbolcu Pepe'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. - İSTANBUL