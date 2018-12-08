Beşiktaş'ta Pepe'ye Yol Göründü

Beşiktaş
yönetimi, Portekizli stoper Pepe'ye, takım bulması halinde gidişine onay verileceği bilgisini iletti.
Sezon başında Southampton
teklif yapmış, 35 yaşındaki Pepe son döneminde İngiltere
Premier Lig'den gelen bu teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletmişti. Ancak lige şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.
Southampton,Beşiktaş
Devre arası için tekrar nabız yoklayan Southampton haricinde Arap kulüpleri ve Avrupa
'dan bazı kulüplerin de Pepe için takipte olduğu gelen bilgiler arasında. (Sabah
)
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:43