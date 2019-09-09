Haberler» Güncel» Haber

Beşiktaş'ta polis ekiplerinden okul önlerinde denetim

2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi bugün itibariyle başladı.

09.09.2019 10:38 Beşiktaş'ta polis ekiplerinden okul önlerinde denetim
2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi bugün itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul önlerinde denetim yaptı.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı. Bu kapsamda polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü,Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Mobil Okul Timleri ve toplum destekli polisler katıldı. Beşiktaş Birgül Erdem Anadolu Lisesi önünde şüpheli görülen araçları durduran ekipler araç sürücülerinin evraklarını kontrol etti. Araçları da tek tek inceledi.  Toplum destekli polisler ise okul bahçesinde bekleyen öğrenci velilerine,  'çocuklarda kötü alışkanlıkların önlenmesi' konulu broşür dağıttı.


- İstanbul

İstanbul, Beşiktaş, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:19   Büyükşehir Mobil Kuaförü yağlı pehlivan güreşlerinde
12:18   Ladik HEM'den ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları
12:18   Tarlada kilosu 5 lira, markette tanesi 1 avro
12:17   Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
12:16   Suriyeli öğrencilerin okul heyecanı
12:16   1,4 milyon dolarlık güvercinin yavruları şampiyon olmak üzere yetişiyor
12:16   Gümüşhane'de 19 bin 500 öğrenci için ders zili çaldı