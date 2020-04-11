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Beşiktaş'ta polis, trafikteki sürücüleri denetledi

- Beşiktaş'ta polis, trafikteki sürücüleri denetledi Beşiktaş'ta polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücüleri denetledi.

11.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:57
- Beşiktaş 'ta polis, trafikteki sürücüleri denetledi
İSTANBUL - Beşiktaş'ta polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücüleri denetledi. Sürücüleri durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, sokağa çıkma yasağına aykırı davranıp davranmadıklarını sorguladı.
Haftasonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis ekipleri Beşiktaş Meydan'da denetimlerde bulundu. Trafiğe çıkan araçları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Trafikte olanların çoğunun sağlık çalışanı olduğu. işlerine ya da evlerine gittikleri görüldü. Polise kimliklerini gösteren sağlık çalışanları, yollarına devam etti.
Gece işlerinden çıkan ve evlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar da polis ekiplerini yanına gelerek yardım istedi. Gidecekleri güzergahta sefer yapan belediye otobüsünü durduran polis, vatandaşlara da yardımcı oldu. Beşiktaş'ta trafiğe çıkan araçlara yönelik denetimler sürüyor. Beşiktaş’ta polis, trafikteki sürücüleri denetledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa
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